L-au tinut pe banca un an, dar nu se asteptau sa PLECE! Reactia oficialilor lui Ajax la decizia lui Razvan Marin

Razvan Marin (24 ani) a plecat de la Ajax si a semnat cu Cagliari din Serie A.

Mijlocasul roman a decis sa plece de la Ajax dupa un sezon in care a fost tinut mai mult pe banca de rezerve de olandezi. Cu toate astea, oficialii lui Ajax au ramas surprinsi in momentul in care au aflat decizia romanului de a pleca in Serie A, dupa cum a anuntat chiar tatal jucatorului.

"Nu mai conteaza acum de ce nu a reusit la Ajax. Important e ca a facut un pas important pentru cariera lui. A fost 100% decizia lui Razvan sa plece de la Ajax, cei de acolo chiar au fost surprinsi cand au aflat dorinta sa. Este un pas inainte, mergem intr-un campionat puternic, aflat intre primele 5 din Europa si chiar din lume", a spus Petre Marin pentru Gazeta Sporturilor.

Tatal lui Razvan a comentat si decizia lui Mirel Radoi de a nu-l convoca pe mijlocas la echipa nationala: "S-a gandit la jucator in momentul in care nu l-a convocat acum. A crezut ca ar fi mai bine sa ramana la noua echipa pentru a se integra cat mai rapid. Pe 18 sau 19 septembrie va fi prima etapa din Serie A, iar Razvan are nevoie de o perioada de acomodare".