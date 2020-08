BREAKING NEWS: Razvan Marin a PLECAT de la Ajax! Cu cine semneaza

Razvan Marin o paraseste pe Ajax dupa un an!

Mijlocasul va juca la Cagliari, locul 14 in ultimul sezon din Serie A! Marin a prins 17 meciuri in toate competitiile pentru Ajax si a dat doua pase de gol in singurul sau sezon la Amsterdam.

Marin a costat-o pe Ajax 12,5 milioane de euro in momentul transferului de la Standard Liege.



In acest moment exista un acord intre Cagliari si Ajax pentru transferul definitiv al lui Razvan Marin, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio. La Cagliari a fost numit antrenor, in locul lui Zenga, Eusebio Di Francesco. E chiar omul care l-a dorit pe Marin si la Roma, in urma cu doi ani! Atat Marin, cat si Di Francesco au acelasi impresar, pe Pietro Chiodi.



Agreement reached between Ajax and Cagliari for Razvan Marin. He’s gonna leave Ajax on a permanent deal. ???????? #transfers https://t.co/o6vjnVMPKC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020