Nota primită de Valentin Mihăilă după ce i-a învins pe Drăguș, Maxim și Sorescu

Rizespor a primit vizita lui Gaziantep luni seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 29 din primul eșalon al Turciei. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 2-1.

Meciul a avut loc ”Caykur Didi Stadyumu” la Rize

Mohamed Bayo (Gaziantep) a deschis scorul în minutul 23. În actul secund, Rizespor a restabilit egalitatea după ce Valentin Mihăilă i-a pasat decisiv lui Qazim Laci în minutul 79.

Două minute mai târziu, Ali Sowe a dus scorul la 2-1 și le-a câștigat gazdelor toate cele trei puncte.

Valentin Mihăilă nu a fost pe teren până la fluierul de final, a fost scos în minutul 90+1, iar site-ul de specialitate FlashScore l-a notat cu 6,4 pentru maniera în care a evoluat, mult sub nota echipei de 7,2.

Mihăilă a stat însă mai bine la acest capitol față de Alexandru Maxim, titular, dar scos în minutul 72, care a fost notat cu 6,1. Drăguș, intrat în minutul 85, nu a fost notat, iar Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată.

