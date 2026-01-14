EXCLUSIV A auzit de 4 milioane de euro pentru Cîrjan și a reacționat! Transferul fabulos: „Să îl aducă înapoi pe Politic”

A auzit de 4 milioane de euro pentru Cîrjan și a reacționat! Transferul fabulos: „Să îl aducă înapoi pe Politic"
Cătălin Cîrjan ar putea să o părăsească pe Dinamo în această iarnă.

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat cu Dinamo în urmă cu un an și jumătate din postura de jucător liber de contract, după ce împrumutul la Rapid nu a funcționat, iar Arsenal i-a dat drumul gratis.

Dinamo ar fi primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina.

Ciprian Marica: „Eu nu aș merge în Ucraina”

Contactat de PRO TV, Ciprian Marica a vorbit despre o posibilă mutare a lui Cîrjan în Ucraina.

Fostul atacant consideră că pentru Dinamo ar fi o afacere excelentă dacă l-ar vinde în această iarnă pe Cîrjan în schimbul acelei sume, dar jucătorul ar fi dezavantajat.

„Sincer, nu mi-aș putea permite un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina.

Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Harkov și de Donețk. Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care ca fotbalist nu prea ți-o dorești.

Clubul cu siguranță că ar fi fericit, dar din punctul de vedere al jucătorului de gândești de multe ori dacă iei această decizie, eu unul nu m-aș duce.”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV.

Marica a fost întrebat dacă „câinii” l-ar putea readuce pe Dennis Poitic, având în vedere suma impresionantă pe care ar căpăta-o formația bucureșteană.

„Cu 5 milioane, dacă Dinamo i-ar reinvesti în jucători, probabil că ar putea să câștige, probabil că ar putea chiar să îl aducă înapoi pe Politic.”, a adăugat fostul atacant al echipei naționale. 

La ”câini”, Cîrjan s-a simțit în largul său, iar până acum a bifat 12 reușite în 65 de apariții din toate competițiile. Pe deasupra, fotbalistul și-a trecut în cont și șapte pase decisive.

Dinamo, în Superliga României

”Câinii” au încheiat anul pe locul 4 în clasamentul sezonului regulat din Superliga României cu 38 de puncte, fiind la egalitate cu FC Botoșani, la o lungime în spatele lui Rapid și la două de liderul Universitatea Craiova.

După 21 de etape, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 10 victorii și opt rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.

