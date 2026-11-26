Portarul Celtei Vigo a evoluat la Bournemouth în sezonul 2023-2024, sub formă de împrumut de la Inter Milano, când a adunat două meciuri în Premier League și trei în Cupa Ligii Angliei.

Ionuț Radu, față în față cu Bournemouth

Celta Vigo a deschis scorul în minutul 19 prin Iago Aspas din assist-ul lui Javi Rueda.

Bournemouth a egalat însă în minutul 47, când Alvaro Rodriguez a transformat printr-o lovitură de cap centrarea lui Amine Adli.

Gruparea din Premier League a reușit „remontada” în minutul 78, când Rayan a transformat din interiorul careului pasa de gol primită de la Marcus Tavernier.

Ionuț Radu nu a avut nicio șansă să intervină la niciunul dintre golurile marcate de Bournemouth.

Nota lui Radu împotriva fosei sale echipe

Portarul echipei naționale a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5 pentru evoluția sa, puțin sub media celor de la Celta Vigo de 6,86.

Ionuț Radu a intervenit la patru șuturi, dintre care unul a fost din interiorul careului și trei din afara suprafeței de pedeapsă.

În total, Radu a avut un procentaj al paselor corecte de 68% (15 din 22).

La finalul jocului, Bournemouth ocupă primul loc în grupa unică din Europa League, cu punctaj maxim (15 din 15). Celta Vigo se află pe poziția a 30-a, cu trei puncte.