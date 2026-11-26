Portarul Celtei Vigo a evoluat la Bournemouth în sezonul 2023-2024, sub formă de împrumut de la Inter Milano, când a adunat două meciuri în Premier League și trei în Cupa Ligii Angliei.
Ionuț Radu, față în față cu Bournemouth
Celta Vigo a deschis scorul în minutul 19 prin Iago Aspas din assist-ul lui Javi Rueda.
Bournemouth a egalat însă în minutul 47, când Alvaro Rodriguez a transformat printr-o lovitură de cap centrarea lui Amine Adli.
Gruparea din Premier League a reușit „remontada” în minutul 78, când Rayan a transformat din interiorul careului pasa de gol primită de la Marcus Tavernier.
Ionuț Radu nu a avut nicio șansă să intervină la niciunul dintre golurile marcate de Bournemouth.
Nota lui Radu împotriva fosei sale echipe
Portarul echipei naționale a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5 pentru evoluția sa, puțin sub media celor de la Celta Vigo de 6,86.
Ionuț Radu a intervenit la patru șuturi, dintre care unul a fost din interiorul careului și trei din afara suprafeței de pedeapsă.
În total, Radu a avut un procentaj al paselor corecte de 68% (15 din 22).
La finalul jocului, Bournemouth ocupă primul loc în grupa unică din Europa League, cu punctaj maxim (15 din 15). Celta Vigo se află pe poziția a 30-a, cu trei puncte.