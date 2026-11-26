De-a lungul timpului pentru formația din Serie A au evoluat mai mulți jucători români, de la Florin Răducioiu sau Cosmin Contra și până la Ciprian Tătărușanu sau Andrei Coubiș.

Ryan Rusu a semnat primul contract profesionist cu AC Milan

Miercuri, Ryan Eugen Rusu, un mijlocaș român în vârstă de 17 ani, a semnat primul său contract de fotbalist profesionist cu formația de pe San Siro. Rusu a crescut în academia clubului, iar acum se poate considera fotbalistul lui AC Milan ”cu acte în regulă”.

”AC Milan poate confirma că Ryan Eugen Rusu a semnat primul său contract profesionist. Mijlocașul, născut în 2009, va face parte din proiectul Milan Futuro, o inițiativă dedicată cultivării și dezvoltării tinerelor talente”, a anunțat AC Milan pe site-ul oficial.

Ryan Eugen Rusu a bifat în acest sezon 296 de minute pentru echipa under-18 a lui AC Milan.