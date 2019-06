Nicolae Stanciu, transfer BOMBA inapoi in Cehia, dar nu la Sparta. Anuntul zilei la Praga

Cehii il vor inapoi pe Nicolae Stanciu!

Nicolae Stanciu a fugit de la Al Ahli in luna mai si a cerut rezilierea contractului pentru ca nu a fost platit, insa arabii i-au achitat datoriile, iar jucatorul s-a intors.

Situatia lui Stanciu nu este insa clara, iar cluburile mari din Cehia vor sa profite de problemele financiare ale arabilor. isport.cz scrie ca Sparta a incercat sa-l readuca pe Stanciu de trei ori deja fara succes, iar pe fir a intrat si marea rivala, Slavia Praga, echipa unde este legitimat Alexandru Baluta.

Negocieri intre Slavia Praga si Al Ahli pentru Nicolae Stanciu!

Potrivit sursei citate, Slavia monitorizeaza atent situatia romanului si incearca sa-i propuna un contract bun ca sa renunte la Al Ahli. "A existat contact intre Slavia si Al Ahli in ultimele saptamani", sustin sursele isport.cz.

Slavia Praga a cucerit titlul in Cehia in acest sezon si va juca in Champions League.