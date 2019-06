NORVEGIA - ROMANIA 7 IUNIE, 21:45, PRO TV | "Eu sunt mai degraba un numar 8" Stanciu a analizat sansele Romaniei in Norvegia. Ce spune despre situatia sa la Al-Ahli

Romania joaca urmatoarele doua meciuri din preliminariile EURO 2020 in deplasare, cu Norvegia si Malta.

Elevii lui Cosmin Contra incep vineri, 7 iunie, de la 21:45 pe PRO TV cu Norvegia, iar luni, 10 iunie, de la aceeasi ora, intalnesc Malta.

"Mi s-a parut in multe momente ca jucam mult mai bine in deplasare. Probabil nu simtim asa mult presiunea publicului. Acasa ne simtim obligati sa nu-i dezamagim, probabil de asta sufera jocul nostru acasa. Cert este ca avem doua meciuri in deplasare si avem nevoie de cele 6 puncte.

Ne asteapta un meci greu in Norvegia. Am vazut meciul lor contra Spaniei, au jucat de la egal la egal, au o echipa puternica. Nu va fi usor, cu siguranta", a spus Nicusor Stanciu intr-un interviu pentru FRF TV.

Stanciu a marturisit si ca prefera o alta pozitie in teren decat cea de atacant.

"Cred ca in momentul de fata, sau de vreo doi trei ani, de cand am plecat de la Steaua, nu m-am mai considerat un numar 10. Cred ca sunt un numar 8, nu imi mai place asa de mult sa evoluez ca al doilea atacant. Eu alerg foarte mult, imi place sa fac faza defensiva. Cred ca sunt un numar 8 sau imi place sa joc ca inter. Am jucat si cu Razvan Marin, cred ca, alaturi de astfel de jucatori, e si mai usor", a spus Stanciu.

Nicusor Stanciu nu e sigur de viitorul sau la Al-Ahli

Elevul lui Contra a vorbit si despre situatia sa de la echipa de club, Al-Ahli. Acesta a explicat ca nu a fugit de la echipa, ci a vrut sa se rezolve problemele cu banii. Mai mult, Stanciu nu e sigur ca va continua la arabi si sezonul viitor.

"Nu am fugit de la echipa, asa cum s-a scris. Dupa mai multe notificari ale avocatului am decis ca e mai bine sa plec, pe data de 14 mai, cand ei aveau ultimul termen de plata. Am plecat, pana atunci m-am antrenat, am inscris. Nu am pierdut nimic. Intre timp, situatia s-a rezolvat si o sa ma intorc acolo. Pe mine nu m-a afectat deloc, nu am fost stresat. Stiam ca se va rezolva, pentru ca cei de acolo nu mai au probleme cum au avut in trecut.

Nu stiu daca viitorul meu e legat de Al-Ahli, cert este ca sunt jucatorul lor. Nu stiu ce se va intampla, trebuie numit un antrenor nou acolo. Antrenorul nou vrea sa-si aduca jucatori, e un numar limitat de jucatori straini. Deocamdata nu stiu, nu a inceput inca perioada de transferuri.

Nu regret, fotbalistic este un nivel destul de ridicat acolo, nu regret si nu cred ca am facut un pas in spate. Cu viata de acolo nu m-am acomodat asa bine", a explicat Nicusor Stanciu.