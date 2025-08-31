După această partidă, piteștenii au ajuns la trei victorii consecutive în Superligă și au 15 puncte după opt runde, un început entuziasmant pentru o nou-promovată, în contextul în care Csikszereda și Metaloglobus rămân ultimele, cu câte un punct.



Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, s-a arătat mulțumit de rezultatul elevilor săi, dar rămâne rezervat, chiar dacă startul de sezon este promițător.



Tehnicianul a transmis că nu este interesat de locul echipei sale din clasament și își dorește ca echipa să adune cât mai multe puncte, cel mai probabil pentru a se distanța de ”zona roșie”.



Bogdan Andone: ”Nu mă interesează poziția în clasament”



”Bineînțeles că sunt mulțumit de rezultat și fericit, dar... Cum ne și așteptam, a fost un meci extrem de dificil, probabil cel cu cea mai mare încărcătură mentală și emoțională, venind după trei victorii consecutive. Nu e simplu să te reîncarci, vine și această pauză, băieții o să aibă niște zile libere.



Noi avem 25 de jucători, fiecare are rolul său în echipă. I-am zis lui Caio că am încredere în el, chiar dacă avea șapte meciuri fără gol. I-am spus să fie liniștit, pentru că va marca. Mă bucur că a făcut-o. Înlocuitorul său, Ianis Pîrvu, a făcut un meci bun.



Sincer, nu mă interesează poziția din clasament, că e 4, 7 sau 9. Eu vreau să adunăm puncte. La fel a fost și în liga a doua, nu am avut obiectiv locul 1, 2 sau 3. Ne-am propus să intrăm în play-off, iar apoi promovarea.



Nu am făcut niște investiții să avem salarii mari, ci doar am adus jucători liberi. Încercăm să facem o echipă puternică, competitivă, să marcăm goluri, să jucăm plăcut, iar suporterii să fie mulțumiți!”, a spus Bogdan Andone, la flash-interviu.



După reluarea campionatului, FC Argeș va avea parte de un test dificil, la Arad, cu UTA, în timp ce Metaloglobus va primi vizita lui CFR Cluj.

