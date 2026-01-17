Căpitanul naționalei României, ajuns în vară în Serie A, nu a reușit să se impună la formația patronată de Dan Șucu și este foarte aproape de o revenire în China.

Stanciu a bifat doar patru apariții în Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 al partidei cu AC Milan pare să fi grăbit despărțirea.

Problemele medicale și lipsa continuității l-au scos rapid din planurile tehnice, iar jucătorul a decis să își caute o nouă echipă.

Pentru mijlocașul de 32 de ani urmează, cel mai probabil, o revenire în China, acolo unde a mai evoluat la Wuhan Three Towns între 2022 și 2023.

În acea perioadă, Stanciu a câștigat titlul și Supercupa și a strâns 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de meciuri.

Porumboiu: „Era dispus să vină la Rapid, chiar și pe un salariu mai mic”

Adrian Porumboiu a dezvăluit că a discutat personal cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire în România. Fostul patron de la FC Vaslui susține că jucătorul își dăduse acordul pentru un transfer la Rapid, motivat de dorința de a rămâne în atenția echipei naționale.

”Din punctul meu de vedere, este o mutare foarte proastă pentru naționala României. Eu am vorbit cu Nicușor și era de acord să vină în țară și pe un salariu mai mic decât cel de la Genoa, doar cu gândul să joace la națională.

Copilul a gândit foarte corect. Eu nu prea am văzut români care să-și dorească asta, dar cred că din China e greu să mai ajungi la națională. Cred că se va rupe și mai mult de echipa națională.

Putea exista o înțelegere: Rapid să susțină jumătate din salariu, iar Genoa cealaltă jumătate, mai ales că patronul de la Genoa este român. Copilul a vorbit cu mine și era interesat să joace în România, la Rapid, unde avea o oportunitate reală. Îmi pare rău pentru că, avându-l în echipă, aveam șanse mai mari să ne calificăm.

Am vorbit și cu Burleanu și are aceeași părere ca mine, dar părerile noastre nu contează. El este căpitanul naționalei, în Italia e mai greu, dar e păcat că nu joacă”, a declarat Adrian Porumboiu la iamsport.ro.

În cele din urmă, Nicolae Stanciu ar fi ajuns la un acord cu Dalian Yingbo, formație din China, după rezilierea contractului cu Genoa, la doar șase luni de la transfer.


