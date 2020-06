Stanciu a tipat "MOARTE SPARTEI!" la petrecerea de titlu! Scandal monstru in Cehia! Un antrenor important cere sa fie dat afara!

Nicolae Stanciu s-a pus rau cu suporterii cehi.

Mijlocasul, care a devenit campion al Cehiei cu Slavia Praga, a comis-o la festivitatea de decernare a trofeului. Euforic, romanul a scandat de pe scena: "Nico Stanciu, Nico Stanciu, moarte Spartei!", lucru care i-a suparat pe cehi, cu atat mai mult cu cat in urma cu cateva luni el era decis sa nu plece de la Sparta fara sa castige vreun trofeu.

Presa din Cehia, oficialii si suporterii celor doua echipe din Praga au reactionat dupa acest moment, criticandu-l pe roman. "Este foarte urat ce a facut, este vulgar si anormal", "Detest acest gest, a fost naiv", "L-ar ajuta sa-si ceara scuze si sa se explice" au comentat acestia.

In plus, un fost antrenor cere sa fie dat afara.

"Daca as fi fost antrenor acolo, l-as fi dat afara. Nu este frumos ce a facut. Nu este un gest normal pentru un jucator de la un club faimos. Chiar nu imi place", a declarat fostul antrenor Petr Ulicny, potrivit iSport.

In acest sezon, Slavia Praga a castigat al treilea titlu consecutiv in Cehia. Nicolae Stanciu a jucat in 35 de partide pentru campioni, inscriind 4 goluri si reusind 9 pase de gol.