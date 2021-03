"Nevoie de SuperMan ca sa ne salvam!" Italienii, incantati de Man dupa meciul cu Inter! Ce au scris dupa presatia buna a romanului

Dennis Man (22 ani) a fost titular in premiera pentru Parma in meciul cu Inter.

Desi primele sale minute din Serie A au fost timide si usor sterse, Dennis Man s-a ridicat la nivelul asteptarilor in meciul cu Inter, dupa ce D'Aversa a decis sa il titularizeze in premiera.

Fotbalistul roman si-a facut rapid simtita prezenta in teren, punand in dificultate apararea lui Inter, iar pe finalul primei reprize a fost aproape sa inscrie, dupa ce Kurtic i-a centrat, iar el a reluat cu capul pe langa poarta lui Handanovic.

Man a fost schimbat la pauza, dupa o ciocnire dura cu Bastoni din timpul meciului. Extrema a acuzat de cateva ori stari de ameteala, iar la pauza antrenorul a decis sa il schimbe cu Mihaila.

Presa din Italia l-a laudat pe Man pentru minutele bune cu liderul din Serie A. Intr-un editorial de pe Parma Today, Dennis Man este caracterizat ca un 'supererou', italienii laudand prestatia sa. Jurnalistii il vad pe fostul jucator de la FCSB capabil sa fie decisiv in echipa lui D'Aversa.



"Printre notele pozitive de la Parma, si acelea foarte putine, se numara si debutul lui Dennis Man ca titular. Asteptarile pentru jucatorul roman sunt mari, atunci cand platesti multe milioane de euro este normal sa te intrebi daca merita. Desi e devreme, iar 45 de minute nu sunt de ajuns pentru a raspunde la intrebare atat de complexa, Dennis si-a lasat ego-ul deoparte in meciul cu Inter si a aratat o mare dorinta de sacrificiu.

Talentul sau in serviciul echipei, mai ales in momentele tulburi in care se afla Parma, ar putea ajuta clubul.

Insa, focul arde in tanarul talent roman, care studiaza limba italiana pentru a fi mai pregatit, caruia ii raman 13 meciuri pentru a-si asigura locul de protagonist. Va fi fundamental sezonul viitor, indiferent de liga in care joaca.

Pentru fiecare jucator, concurenta din Serie A este o provocare unica. Sa o castigi inseamna sa demonstrezi ca poti trai cu o astfel de presiune. Man stie sa traiasca cu ea. Acum, trebuie doar sa isi intre bine in rol. Are alaturi de el conducerea si stima lui D'Aversa, trebuie doar sa isi puna pelerina pentru a deveni Super. Super Man, vine sa o scoata pe Parma din prapastie", scriu italienii.