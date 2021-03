EXCLUSIV | Antrenorul Parmei, criticat pentru modul cum i-a folosit pe Man si Mihaila in meciul cu Inter! "O strategie cu care nu am fost de acord!"

Ionut Badea a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Parma a fost invinsa pe teren propriu de Inter, scor 1-2. Man si Mihaila au jucat fiecare cate o repriza pentru italieni. Fostul jucator de la FCSB a jucat in prima partea a jocului, dar dupa o accidentare, a fost inlocuit in minutul 46 cu Valentin Mihaila.

Ionut Badea fostul antrenor de la FC Arges a analizat deciziile lui Roberto D'Aversa de a-i folosi pe cei doi romani. Badea spune ca Mihaila ar trebui sa primeasca mai multe minute.

"Este evidenta aceasta crestere de forma a lui Mihaila. Se descurca si pe spatii restranse, nu doar pe spatii mari. Man a intrat in stanga. In mod normal intra in partea cealalta, sa zicem inversat. O strategie cu care nu am fost de acord, am inteles-o pana la urma, dar nu am fost de acord cu ea.



Sunt convins ca Man ar fi dat un randament mult mai bun in partea in care era obisnuit sa joace pentru ca de asta a fost adus de la FCSB, atacant lateral dreapta a jucat, ci nu partea stanga. Oamenii aia lucreza cu ei si ii stiu mai bine. Sincer sa va spun, Mihaila imi place din ce in ce mai mult si ar trebui sa aiba mai multe minute", a spus Ionut Badea pentru PRO X.