"Am facut un joc aproape excelent!" Ce a spus antrenorul Parmei despre Man si Mihaila dupa esecul cu Inter

Roberto D'Aversa, antrenorul Parmei, este increzator in sansele echipei de a se salva de la retrogradare, chiar daca fanii ii cer dimisia.

Parma a pierdut cu Inter pe teren propriu, scor 1-2, iar romanii Man si Mihaila au jucat fiecare cate o repriza. Fostul jucator de la FCSB a evoluat in prima parte a meciului, dar dupa ce a acuzat o accidentare, a fost inlocuit in minutul 46 cu Valentin Mihaila.

La sfarsitul meciului, Roberto D'Aversa a analizat sansele echipei de a se salava de la retrogradare si a vorbit despre Man si Mihaila.

"Am facut un joc aproape excelent. Kurtic si Man au avut ocazii importante in prima repriza, iar pe final puteam forta egalarea cu inca o faza fixa. Atunci cand faci o greseala in Serie A, oricat de mica ar fi, esti pedepsit.

Nu vad de ce nu am putea sa evitam retrogradarea, mai ales daca tinem cont de modul in care am jucat astazi. Sa nu uitam ca jucam fara varf in acest moment, Pelle si Inglese inca nu sunt pregatiti 100%. Echipa s-a prezentat bine astazi. Imi pare rau ca dupa un asemenea joc nu am obtinut macar un punct.

Din pacate, facem greseli care ne costa si luam goluri absurde pentru o echipa care lupta sa evite retrogradarea. Trebuie sa fim mai hotarati in atac, Mihaila putea suta in cateva randuri", a spus Roberto D'Aversa, dupa Parma - Inter, conform Corriere dello Sport.

Parma ramane pe penultimul loc din Serie A cu 15 puncte, fiind la 6 puncte de Cagliari, echipa care se afla pe ultimul loc care asigura prezenta pe prima scena a fotbalului italian.