Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani

Mijlocașul român în vârstă de 18 ani a fost titular în toate cele șapte partide disputate de Hannover U19 în campionat și a înscris de două ori. Primul gol a venit chiar la debut, în victoria cu TSV Havelse, scor 3-0.
Evoluțiile sale sunt și mai productive în DFB-Pokal der Junioren. În primul tur, românul a marcat de două ori în succesul cu 6-2 contra lui Dresden. Apoi, a fost titular și integralist în partida cu Berliner SC, câștigată cu 3-2 după prelungiri. În optimile de finală, Miu a înscris și împotriva lui Hamburg, într-un meci câștigat de Hannover cu 6-5.
A început fotbalul la CS Inter Galaxy, în București
Născut pe 11 martie 2008, Denis Miu și-a început parcursul în fotbal la CS Inter Galaxy, din București, sub îndrumarea lui Alex Gruia. Ulterior, s-a mutat cu familia în Germania, unde a evoluat la HSC Hannover. Din 2023 face parte din academia lui Hannover 96.
- Mijlocașul a fost convocat și la reprezentativele de juniori ale României, U15, U16 și U17.
Hannover 96 U19 ocupă primul loc în grupa I din DFB-Nachwuchsliga, cu 18 puncte după șapte etape. Următorul meci de campionat este programat vineri, 30 octombrie, contra lui Paderborn, nu mai devreme de ora 18:30.
Unchiul său, Iulian Miu, a evoluat pentru Steaua București între 1996 și 2002, iar în carieră a mai jucat la Bursaspor, FCM Bacău și UTA Arad. Fostul fundaș a adunat și opt selecții pentru echipa națională a României.