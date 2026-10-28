Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani

Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani Stranieri
SPORT.RO
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Denis Miu, nepotul fostului fotbalist Iulian Miu, are un început de sezon foarte bun la juniorii lui Hannover 96. 

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Mijlocașul român în vârstă de 18 ani a fost titular în toate cele șapte partide disputate de Hannover U19 în campionat și a înscris de două ori. Primul gol a venit chiar la debut, în victoria cu TSV Havelse, scor 3-0.

Evoluțiile sale sunt și mai productive în DFB-Pokal der Junioren. În primul tur, românul a marcat de două ori în succesul cu 6-2 contra lui Dresden. Apoi, a fost titular și integralist în partida cu Berliner SC, câștigată cu 3-2 după prelungiri. În optimile de finală, Miu a înscris și împotriva lui Hamburg, într-un meci câștigat de Hannover cu 6-5.

A început fotbalul la CS Inter Galaxy, în București

Născut pe 11 martie 2008, Denis Miu și-a început parcursul în fotbal la CS Inter Galaxy, din București, sub îndrumarea lui Alex Gruia. Ulterior, s-a mutat cu familia în Germania, unde a evoluat la HSC Hannover. Din 2023 face parte din academia lui Hannover 96.

  • Mijlocașul a fost convocat și la reprezentativele de juniori ale României, U15, U16 și U17.

Hannover 96 U19 ocupă primul loc în grupa I din DFB-Nachwuchsliga, cu 18 puncte după șapte etape. Următorul meci de campionat este programat vineri, 30 octombrie, contra lui Paderborn, nu mai devreme de ora 18:30.

Unchiul său, Iulian Miu, a evoluat pentru Steaua București între 1996 și 2002, iar în carieră a mai jucat la Bursaspor, FCM Bacău și UTA Arad. Fostul fundaș a adunat și opt selecții pentru echipa națională a României.

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