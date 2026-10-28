Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani

Mijlocașul român în vârstă de 18 ani a fost titular în toate cele șapte partide disputate de Hannover U19 în campionat și a înscris de două ori. Primul gol a venit chiar la debut, în victoria cu TSV Havelse, scor 3-0.

Evoluțiile sale sunt și mai productive în DFB-Pokal der Junioren. În primul tur, românul a marcat de două ori în succesul cu 6-2 contra lui Dresden. Apoi, a fost titular și integralist în partida cu Berliner SC, câștigată cu 3-2 după prelungiri. În optimile de finală, Miu a înscris și împotriva lui Hamburg, într-un meci câștigat de Hannover cu 6-5.