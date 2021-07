Nedelcu, prezentat oficial la Fortuna Dusseldorf! Care au fost primele declaratii ale fotbalistului dupa ce a plecat de la FCSB 

Dragos Nedelcu (24 ani) a fost cedat, sub forma de imprumut, in a doua liga din Germania.

FCSB l-a imprumutat pe Dragos Nedelcu la Fortuna Dusseldorf pentru urmatorul an, insa nemtii din a doua liga au optiune de cumparare a fotbalistului. Jucatorul a fost prezentat oficial, dupa ce a fost nevoit sa abandoneze cantonamentul nationalei, acolo unde fusese convocat in lotul lui Radoi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Nedelcu va fi folosit pe post de fundas central la Fortuna Dusseldorf, dupa cum mentioneaza si clubul, pozitie pe care a fost retras si in ultimul sezon la FCSB. Jucatorul a bifat doar 9 prezente in tricoul ros-albastrilor in sezonul recent incheiat.

"Fortuna este prima mea destinatie in afara Romaniei. Sunt foarte fericit sa ma aflu aici, la Dusseldorf, pentru ca este pasul potrivit pentru mine, iar oficialii clubului m-au facut sa ma simt bine in toate conversatiile avute. Sunt foarte incantat sa cunosc fotbalul german in Bundesliga 2, care este puternica, si vreau sa o ajut pe Fortuna sa incheie in topul clasamentului", a spus Nedelcu pentru site-ul oficial.

Directorul sportiv al nemtilor, Uwe Klein, a vorbit si el despre transferul lui Dragos Nedelcu.

"Suntem incantati ca Dragos Nedelcu poate sa acopere bine pozitia fundasului central. A jucat pe aceasta pozitie atat la club, cat si la nationala Olimpica a Romaniei. Este un jucator puternic si tehnic din punct de vedere defensiv, cu calitati bune in constructia jocului. La 24 de ani ai sai a castigat deja experienta internationala. Avem incredere in urmatorul pas al dezvoltarii sale la Fortuna", a spus directorul sportiv.