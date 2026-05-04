Neașteptat! Andrei Rațiu a primit o veste uriașă înaintea meciului care o poate duce pe Rayo Vallecano în finala Conference League

După ce în precedentele perioade de transferuri s-a vorbit adesea despre un transfer de senzație al lui Andrei Rațiu la Barcelona, fundașul lateral român a decis să își prelungească înțelegerea cu Rayo Vallecano până în anul 2030.

Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“

Cu toate acestea, se pare că zvonurile cu privire la un transfer pe Camp Nou al internaționalului român continuă să apară. Presa spaniolă susține că cei din staff-ul tehnic al Barcelonei îl consideră pe Rațiu un jucător interesant pentru poziția de fundaș dreapta, mai ales că fotbalistul român costă doar 25 de milioane de euro.

Chiar dacă transferul nu s-a materializat până în acest moment, spaniolii susțin că fotbalistul român nu a ieșit de pe radarul catalanilor.

”Barca redeschide pista Rațiu”, a titrat Sport.es.

Jurnaliștii iberici cred însă că faptul că Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, club care a achiziționat în totalitate drepturile federative ale fotbalistului de la Villarreal, ar putea complica eventuale negocieri. Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, iar conducerea de la Rayo Vallecano a anunțat anterior că nu va accepta o sumă mai mică pentru fotbalistul român.

Spaniolii cred că o posibilă plecare a lui Jules Kounde în Premier League ar face ca un eventual transfer al lui Andrei Rațiu la Barcelona ar deveni o posibilitate reală.

”O posibilă ofertă importantă din Anglia pentru Jules Kounde, așa cum s-a vehiculat în ultimele săptămâni, ar obliga clubul să aibă pregătite alternative. În acest context, numele lui Rațiu apare din nou pe masă ca o opțiune reală”, au scris spaniolii.