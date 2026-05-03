Probleme pentru Andrei Rațiu la Rayo Vallecano?! Ce s-a întâmplat cu internaționalul român

Getafe - Rayo Vallecano, partidă contând pentru etapa a 34-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-2.

Andrei Rațiu a început meciul de pe banca de rezerve. Antrenorul Inigo Perez l-a introdus pe „Sonic” în minutul 68, în locul lui Alemao, în contextul în care echipa sa deschise scorul încă din prima repriză (Camello, 38'), iar gazdele au ratat un penalty cu cinci minute în urmă.

Ulterior intrării lui Rațiu pe teren, Rayo Vallecano și-a dublat avantajul prin Nteka în minutul 73.

Nota lui „Sonic”

Andrei Rațiu a primit din partea portalului SofaScore nota 6,7 pentru felul în care s-a descurat din ipostaza de rezervă, sub media generală a echipei sale de 6,96.

În urma victoriei obținute, Rayo Vallecano a ajuns la 42 de puncte în La Liga, unde ocupă locul 11.