Motivul pentru care Ianis Hagi a ales sa mearga la Genk! "Nu l-a interesat asta!" Gica Popescu a dezvaluit tot

Ianis Hagi va semna cu Genk.

Dupa ce sport.ro a anuntat in exlcusivitate ca Ianis Hagi va merge la Genk, Gica Hagi, Gica Popescu si George Ogararu au ajuns in Belgia pentru a perfecta transferul lui Ianis, iar Gica Popescu a dezvaluit motivul pentru care fiul "Regelui" a ales sa mearga acolo.

"E un proiect sportiv care lui Ianis i-a placut foarte mult. Ceea ce e de remarcat e ca Ianis nu s-a uitat niciodata la partea financiara si a dorit sa aleaga proiectul sportiv care sa-i ofere posibilitatea sa creasca in continuare. Trebuie clarificate anumite aspecte, vizita medicala a lui Ianis si dupa aceea sa se semneze documentele.

Ianis e super motivat. A asteptat sa se termine aceasta perioada de vacanta. Il cunoasteti si ii place foarte, foarte mult sa se antreneze. Nu-i place sa stea in vacanta. A asteptat sa se finalizeze aceasta perioada. A fost o perioada grea si pentru Atatea cluburi interesate sa-l transfere pe Ianis. E bine ca s-a terminat aceasta telenovela. Ianis a ales clubul care considera ca poate sa-l ajute sa creasca in continuare ca sportiv", a declarat Gica Popescu pentru Telekomsport.

Genk e campioana Belgiei si va juca direct in grupele Champions League.

De Bruyne, Courtois, Carrasco, Leon Bailey, Kalidou Koulibaly, Milinkovic - Savic, Benteke, Ndidi sau Trossard sunt jucatori lansati in fotbal de Genk in ultimii ani! Ultimul transfer facut pe bani multi de belgieni: Leandro Trossard la Brighton, pe 20 de milioane! La Genk, Ianis va fi coleg cu Vladimir Screciu, transferat cu 2 milioane de euro in 2018 de la Universitatea Craiova.