Viitorul, aproape de o lovitura URIASA pe piata transferurilor! Jucatorul pe care il pot aduce saptamana aceasta, in locul lui Ianis Hagi

Fosta campioana se intareste serios inainte de noul sezon.

Viitorul este aproape sa-l readuca pe Rivaldinho! Fiul fostului mare jucator de la Barcelona incearca sa-si rezilieze contractul cu cei de la Levski Sofia, club care l-a imprumutat la Viitorul in returul sezonului urmator.

Din sursele Sport.ro, Rivaldinho va merge saptamana aceasta in Bulgaria pentru a rupe contractul, urmand ca apoi sa semneze cu Viitorul din postura de jucator liber de contract. Rivaldinho ar putea prelua chiar tricoul cu numarul 10 la Viitorul, in conditiile in care Ianis Hagi se pregateste de despartire.

Rivaldinho a marcat 2 goluri in 11 partide de campionat in acest an pentru Viitorul, insa cea mai importanta reusita a venit in turul semifinalei Cupei Romaniei, fiind golul victoriei de pe Oblemenco in fata Craiovei.