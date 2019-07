BREAKING NEWS | EXCLUSIV: IANIS HAGI s-a INTELES cu noua echipa! E asteptat la vizita medicala

Ianis Hagi a ales! Maine ar trebui sa zboare de la Bucuresti spre Belgia pentru vizita medicala!

Conform surselor Sport.ro, Genk e echipa unde va juca Ianis Hagi!

Viitorul ar fi acceptat propunerea campioanei Belgiei, iar Ianis e asteptat maine sa sustina testele medicale!

Genk e campioana Belgiei si va juca direct in grupele Champions League.

De Bruyne, Courtois, Carrasco, Leon Bailey, Kalidou Koulibaly, Milinkovic - Savic, Benteke, Ndidi sau Trossard sunt jucatori lansati in fotbal de Genk in ultimii ani! Ultimul transfer facut pe bani multi de belgieni: Leandro Trossard la Brighton, pe 20 de milioane! La Genk, Ianis va fi coleg cu Vladimir Screciu, transferat cu 2 milioane de euro in 2018 de la Universitatea Craiova.



Ianis Hagi a ales sa mearga la Genk, desi propunerea lui Spartak Moscova era mai buna din punct de vedere financiar atat pentru jucator, cat si pentru Viitorul.