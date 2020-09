"Ianis nu mai e acelasi!" Mirel Radoi a criticat discursul psihologului echipei nationale! "Imi cer scuze pentru iesirea lui! Nu trebuia sa faca asta!"

Mirel Radoi i-a sarit din nou in aparare lui Ianis Hagi.

Mirel Radoi a comentat declaratiile psihologului echipei nationale, care a spus despre Ianis ca are nevoie de mai multa rautate in joc.

"Nu sunt de acord cum a procedat Silviu (n.r. Ionita, psihologul echipei nationale). Nu trebuie sa pomenim in public despre discutiile individuale cu jucatorii, pentru ca se creeaza o polemica. Sigur, Ianis e un tip foarte educat, dar asta nu inseamna ca nu e agresiv in timpul meciului. Are reactie, nu mai e acel Ianis din urma cu cativa ani, care se dadea la o parte si lasa adversarul sa treaca. Acum baga piciorul, corpul. Sunt multe schimbari pozitive la Ianis.

I-am explicat ca daca cineva ar fi citit doar titlul acelui material, chiar si jucatorul, ceva de genul 'Ianis trebuie sa scoata bestia din el', putea intelege cuvantul 'bestie' sub diverse forme. Nu a fost ok.

E parte din staff-ul meu. Imi cer scuze pentru iesirea lui. Poate nu si-a dat seama, poate a vrut sa puncteze, de fapt, aspecte pozitive, dar a iesit ceva ca si cum Ianis ar fi in mare dificultate, ceea ce nu e in regula", a declarat Radoi, potrivit GSP.

Selectionerul Romaniei a vorbit si despre cum arata Ianis Hagi la antrenamente si despre motivele pentru care nu a fost folosit in meciul cu Austria.

"Sunt foarte multumit cum se comporta la antrenamentele nationalei. Vorbesc acum de prima reprezentativa, pentru ca la U21 a avut meciuri in care s-a numarat constant printre cei mai buni de pe teren. Ii stiu valoarea si potentialul. Sunt convins ca va veni vremea cand Ianis va fi decisiv in tricoul Romaniei. E drept, cu Irlanda de Nord n-a avut realizarile asteptate, dar exista scuze.

La club joaca 4-3-3, aici a fost un 4-4-2 in romb. In multe momente, Alibec a coborat sa primeasca mingi si a intrat in zona lui Hagi, care trebuia sa se duca in lateral. A fost si marcajul strans facut de nord-irlandezi. Nici terenul nu l-a avantajat. Cu toate astea, pe Ianis nu l-as fi schimbat daca nu avea deja un cartonas galben.

(N.r. In meciul cu Austria) am inceput intr-un 4-3-3 in care, initial, nu-si gasea locul. Am vrut sa-l introducem pe parcurs, intr-un sistem in care sa apara ca numar 10, daca eram in avantaj, dar au aparut accidentarile care ne-au fortat sa facem doua schimbari imprevizibile.

Una peste alta, sunt satisfacut de Ianis si daca ne uitam si la alti jucatori cu 11 selectii, poate au cifre si mai modeste. Nu trebuie sa uitam ca in meciurile lui la nationala mare a evoluat pe trei pozitii. Gaseste foarte bine spatiile intre linii, are calitatile unui veritabil decar", a spus Mirel Radoi.