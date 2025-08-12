Ciprian Marica a vorbit despre transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven.

Ciprian Marica, după transferul lui Man la PSV: ”Sunt dezamăgit de Parma!”

Fostul atacant al echipei naționale spune că este dezamăgit de faptul că Man nu a primit mai multe șanse la Parma, mai ales că internaționalul român apucase să își pună în valoare talentul în multe rânduri și a spus umărul la promovarea ”Cruciaților”.

Totuși, Marica spune că transferul la PSV poate fi un pas înaine pentru Man, deoarece, în opinia sa, Eredivisie i s-ar potrivi mai bine fostului jucător de la FCSB decât Serie A.

”Sunt dezamăgit și eu de Parma, mă așteptam să aibă mai multă încredere și susținere pentru Man, cu toate că nici evoluțiile lui, cel puțin din ultima perioadă, nu au fost cele așteptate. Poate avea nevoie de acest transfer, trecuse cumva de perioada de acomodare, demonstrase la Parma și aș fi vrut să îl văd cu mai multă continuitate.

Acum, sigur, o nouă provocare, înțeleg că a fost dorit de PSV și sper să se integreze. E un campionat mult mai ușor, clar, mult mai ofensiv, s-ar putea să fie mai pe placul lui”, a spus Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

