Oficialul roș-albaștrilor îl acuză pe "centralul" care a condus meciul cu Farul, scor 1-2, că este lipsit de onoare și că a mințit în raportul de joc, după eliminarea portarului Ștefan Târnovanu.



Scandalul, care a izbucnit imediat după partida respectivă, este departe de a se fi încheiat. Stoica a revenit cu o serie de acuzații extrem de dure, punând la îndoială integritatea arbitrului.



"Problema mare sunt arbitrajele. Kyros Vassaras s-a simţit lezat că am atacat onoarea lui Găman. Găman are onoare? Luaţi conferinţele, ce am spus când am aflat că arbitrează Găman. Deja e prea mult. Găman e foarte sensibil. (…) E mizerabil că a minţit", a tunat Mihai Stoica pentru Primasport.



Oficialul vicecampioanei susține că George Găman a oferit versiuni diferite ale evenimentelor petrecute pe teren, una față de el, alta față de managerul echipei și o a treia, complet diferită, în raportul oficial.



"Ce face Găman este mizerabil, adică faptul că minte cu nerușinare. Mie îmi spune ceva, lui Mache altceva, iar în raport apare cu totul și cu totul altceva", a completat Stoica.



Val de nemulțumiri în Liga 1



Atacul lui Mihai Stoica nu este un caz izolat în peisajul fotbalului românesc. Mai mulți oficiali și antrenori și-au exprimat recent frustrarea față de calitatea arbitrajelor din primele etape.



Victor Angelescu, președintele executiv de la Rapid, a reclamat că echipa sa a fost privată de "3-4 penalty-uri" în startul de sezon. În aceeași notă, Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, a protestat vehement după ce echipa sa a avut un gol anulat în meciul cu Universitatea Craiova, în timp ce Leo Grozavu, tehnicianul lui FC Botoșani, s-a arătat și el revoltat de prestația arbitrilor.

