"Mi-e imposibil sa-l aduc pe Alibec!" Anuntul facut de Sumudica! Ce spune despre transferul lui Benzar la Al Shabab

Marius Sumudica se simte foarte bine in Arabia Saudita.

Marius Sumudica a negat ca ar vrea sa-l transfere pe Romario Benzar in aceasta iarna, cel care are oferta de la Fenerbahce. Sumudica a dezvaluit si ca este imposibil ca Alibec sa mai ajunga la Al Shabab.

"Nu-l vreau pe Benzar, apar tot fel de fel de zvonuri. Eu am in momentul de fata am 9 straini din care trebuie sa joace 7. In flancul drept am un brazilian care joaca foarte bine. Noi saptamana aceasta l-am legitimat pe capitanul nationalei Marocului.



Am incercat foarte mult sa-l iau pe Alibec. Cand am venit era un alt presedinte, acum de o luna s-a intors presedintele cu care Al Shabab a castigat titlul in trecut. Se credea ca o sa ma schimbe, dar avem o relatie extraordinara. Am pierdut la 2 procente sondajul pentru antrenorul turului in fata lui Jesus, dar asta pentru ca Al Hilal este mult mai populara.



Am vrut sa-l iau cand era la FCSB, le-am explicat celor de aici ca ar fi un castig sa joace cu Budescu. Aici in atac il am pe Al-Shamrani , cel care mai are 10 goluri si devine cel mai bun marcator din istoria Arabiei Saudite. Imi este foarte greu sa-l iau pe Denis, mi-as dori din suflet, se discuta despre atacanti dar cu o cota de piata la 7-10 milioane de euro. Si in Romania nu este vreun atacant care sa fie cotat la aceasta suma.



Da, Alibec facea aceasta suma. Eu sunt ferm convins ca Denis joaca usor in campionatul din Romania. Insa oamenii se uita la cei au facut in ultimele 6 luni si, din pacate, cifrele nu-l ajuta. Mi-e foarte greu sa mai aduc romani, a fost la un moment dat vorba despre Bogdan Stancu, dar ei vor ceva mai mult.



Teja este un antrenor bun, se identifica cu FCSB, este machedon. A facut treaba buna la Gaz Metan, au scazut pe final de an dar probabil si discutiile despre plecarea lui Teja si a jucatorilor au afectat echipa" a spus Marius Sumudica la Digi Sport.