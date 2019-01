Denis Alibec e unul dintre oamenii care stabilesc trendul in moda pentru liga 1!

Atacantul Astrei a avut o aparitie spectaculoasa la primul antrenament din acest an. Spera sa-i poarte noroc. 2019 trebuie sa fie anul in care se intoarce in Vest. Alibec a implinit ieri 28 de ani si vrea sa fie din nou golgeter in Liga 1, apoi sa prinda un nou transfer spectaculos.