Ianis Hagi a început meciul de pe banca de rezerve, iar Alanyaspor a deschis scorul în minutul 28, prin Uchenna Ogundu. Konyaspor a restabilit egalitatea din minutul 51, după golul lui Enis Bardhi, iar mijlocașul român a fost introdus la jumătatea actului secund.

Avertismentul antrenorului de la Alanyaspor, după ce Ianis Hagi a debutat în Turcia



Alanyaspor a dat lovitura în minutul 79, când Maestro a punctat pentru 2-1. La Konyaspor a evoluat din minutul 83 și Marius Ștefănescu.



Joao Pereira, antrenorul portughez de la Alanyaspor, s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi, dar a transmis și un avertisment după partida împotriva lui Konyaspor.



"Jucătorii au înțeles că trebuie să joace la potențialul lor maxim. Dacă vom continua să jucăm așa, vom câștiga. A fost un meci excelent, iar ambele echipe au jucat bine. Am avut ocazii bune în prima repriză și poate că puteam înscrie mai mult.



Am început destul de slab campionat, dar acum am legat două victorii. E nevoie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că liga din Turcia este foarte dificilă.



Trebuie să continuăm să muncim din greu, iar fiecare jucător să dea ce are mai bun. Nu vom accepta niciodată ceva mai puțin decât. Dacă nu vom evolua la capacitatea noastră maximă, va fi foarte greu să câștigăm", a spus Joao Pereira, potrivit Milliyet.



Alanyaspor are 7 puncte în primele 4 etape și ocupă locul 7. Pentru echipa lui Ianis Hagi și a lui Umit Akdag urmează un test de foc, pe terenul lui Fenerbahce, miercuri, de la ora 20:00.

Ianis Hagi, cifrele debutului, la Alanyaspor

Și, totuși, concret, cât a contribuit Ianis Hagi, la victoria obținută de Alanyaspor? Un răspuns, în acest sens, avem în cronica apărută în publicația locală, Antalya Korfez. Aici, numele lui Ianis Hagi e pomenit o singură dată, în casete tehnică, unde a fost consemnată introducerea românului pe teren, în minutul 66, în locul İbrahim Kaya.

Și Sofascore l-a pus pe Ianis Hagi sub „lupa“ sa. Sursa citată a notat că, în minutele în care a fost pe teren, românul a avut zece atingeri ale balonului. Precizia paselor sale? De 60% (3 din 5 și-au găsit destinatarul). Iată restul cifrelor trecute, în dreptul lui Ianis Hagi:

*Șuturi pe poartă: 0

*Șuturi pe lângă poartă: 1

*Încercări de dribbling: 0

*Mingi pierdute: 3

*Dueluri câștigate la sol: 2/3

*Dueluri aeriene câștigate: 2/3

*Faulturi suferite: 2

