Deși s-a arătat mulțumit de aportul jucătorilor veniți de pe bancă, tehnicianul portughez a ridicat ștacheta și a avertizat că nu tolerează relaxarea.



Hagi a fost trimis pe teren în minutul 66, la scorul de 1-1, și a contribuit la succesul echipei sale. Prestația sa a fost notată cu 6,8 de portalul Sofascore. La finalul partidei, antrenorul a lăudat impactul rezervelor, dar a ținut să sublinieze așteptările pe care le are de la toți fotbaliștii săi.



"Ceea ce este important pentru noi este că jucătorii care au intrat de pe bancă au contribuit foarte mult. Trebuie să continuăm să muncim din greu. Toată lumea trebuie să dea 100% din potențialul său. Nu voi accepta niciodată mai puțin de 100%", a spus Joao Pereira, citat de presa din Turcia.



Gică Hagi: "Sunt fericit că s-a întors în Turcia"



Prezent la meciul de debut al lui Ianis, "Regele" s-a arătat bucuros de revenirea fiului său în țara în care s-a născut și unde el a scris istorie. Gică Hagi este convins că Ianis își va reintra treptat în formă.



"Sunt bucuros că Ianis s-a întors în Turcia. Acolo s-a născut. Sper ca ușor, ușor să joace, să prindă ritmul și intensitatea unui meci de 90 de minute. Ambiția trebuie să fie motivația lui numărul 1", a transmis Gică Hagi.



Pentru Ianis, acesta a fost primul meci oficial după o pauză de patru luni, cauzată de o accidentare, și după despărțirea de scoțienii de la Rangers. Mijlocașul român are nevoie de minute în perspectiva meciurilor decisive ale echipei naționale din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

