Marco Ehmann și-a găsit echipă! Fostul dinamovist va juca în prima ligă

Marco Ehmann (22 de ani), fundașul central care și-a reziliat în această vară contractul cu Dinamo, va semna cu ciprioții de la Enosis Neon Paralimni, echipă nou-promovată în prima ligă din Insula Afroditei.

Kerkida.net scrie că există un acord verbal între fotbalist și club, iar transferul urmează să fie oficializat în curând.

20 de meciuri la Dinamo pentru Marco Ehmann în ultimul sezon din Liga 1

Ehmann, care a jucat la Dinamo din 2018, dar a fost și împrumutat la Farul Constanța și CSM Reșița, este fost internațional de juniori al Germaniei (categoria de vârstă Under 16) și al României (la Under 18 și Under 19).

În ultimul sezon, el a bifat 20 de apariții în Liga 1 pentru Dinamo, fiind titular de 13 ori.