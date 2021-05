Lucescu a pus ochii pe un star brazilian! Presa din Italia anunta noua tinta a romanului cu care vrea sa isi intareasca lotul

Mircea Lucescu se pregateste de noul sezon cu un transfer de top.

Mircea Lucescu a cucerit titlul in Ucraina cu Dinamo Kiev si se pregateste pentru a se intari in noua campanie de transferuri.

Tehnicianul in varsta de 75 de ani este si primul antrenor din Ucraina care a reusit sa castige titlul cu doua cluburi diferite. Lucescu a ridicat noua trofee deasupra capului, opt titluri cu Sahtior Donetk si unul cu Dinamo Kiev.

Potrivit publicatiei italiene calciomercato, Lucescu doreste sa il aduca pe Renato Kayzer de Souza, un atacant brazilian in varsta de 25 de ani, care activeaza la Atletico Paranaense.

Romanul a adus foarte multi jucatori din Brazilia, pe cand acesta era la Sahtior si a reusit sa creeze vedete precum Fernandinho, Douglas Costa sau Willian.

Atacantul pe care si-l doreste Lucescu a reusit sa marcheze noua goluri si doua pase de gol in cele 32 de partide in care a evoluat in actualul sezon in prima liga din Brazilia.

Renato Kayzer a mai trecut pe la Vasco da Gama, Oeste, Portuguesa, Villa Nova, Ferroviaria, Cruzeiro, Ponte Preta, Chapecoense, Atletico Goianiense si Athletico Paranaense.

Renato Kayzer este evaluat la 1.3 milioane de euro de catre site-ul transfermarkt.com