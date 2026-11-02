"Integritatea Balonului de Aur este o prioritate absolută", a precizat Grupul Amaury într-un comunicat de presă transmis, confirmând că demersul de a depune o plângere este "în curs de desfăşurare".

Suspiciuni de scurgeri de informații și pariuri frauduloase după Balonul de Aur!

"Luăm foarte în serios acuzaţiile referitoare la scurgerile de informaţii privind rezultatele şi la pariurile potenţial frauduloase", a adăugat grupul media.

În ultimele zile, publicaţia financiară online Upside a susţinut că, înaintea ceremoniei desfăşurate lunea trecută la Londra, pe Polymarket - o platformă de pariuri interzisă în Franţa - au fost plasate mai multe pariuri potenţial suspecte.

Potrivit Upside, cu câteva zile înainte de ceremonie, au fost pariaţi aproape 265.000 de dolari prin intermediul a 12 conturi, care ar putea aparţine, toate, aceleiaşi persoane. Pariurile au anticipat corect clasamentul exact al primilor cinci clasaţi pentru Balonul de Aur: Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri şi Lionel Messi.

Grupul Amaury a declarat că "sunt în desfăşurare investigaţii pentru a verifica faptele şi a stabili dacă există părţi care se fac vinovate".

Atacantul englez Harry Kane (Bayern Munchen) a câştigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun jucător al sezonului, într-o gală organizată de revista France Football, lunea trecută, la Londra.

Francezul Kylian Mbappe (Real Madrid) şi spaniolul Lamine Yamal (FC Barcelona) au completat podiumul.

Agerpres.