Festivalul masinilor de sute de mii de euro in parcarea FCSB! Cum au venit azi la meci Coman, Man, Tanase si restul vedetelor lui Becali!

Stelistii au jucat azi primul meci dupa doua luni si jumatate.

Jucatorii lui Vintila au pierdut cu 2-0 testul cu Voluntari. Toti ochii au fost pe vedetele de la care Becali asteapta zeci de milioane de euro. Fotbalistii au venit la baza din Berceni prin mijloace personale, pentru a nu incalca reglementarile impuse de autoritati.

Jucatorii de la FCSB n-o duc rau nici in pandemie. Au cu ce sa-si intretina masinile cu valoare cumulata de sute de mii de euro! Si Pascanu de la Voluntari a impresionat cu bolidul sau adus din Anglia. Pascanu si l-a luat pe vremea in care era sub contract cu Leicester.



'Bijuteriile' Man si Coman au luat 'ocazia' la meci. :) Au venit in aceeasi masina cu prietenul Vina si au primit mancare la caserola imediat dupa joc.

