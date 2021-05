EXCLUSIV | Albentosa a jucat doar sapte meciuri pentru Dinamo, dar poate prinde un contract in America! Unde este dorit

Spaniolul Albentosa a trecut cu bine peste anul de inactivitate si pare sa aiba un contract asigurat, daca nu va ramane la Dinamo.

Spaniolul Raul Albentosa a semnat cu Dinamo pe 1 aprilie 2021. Fundasul central a intrat direct titular in echipa "cainilor", a jucat deja sase meciuri in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei si a marcat un gol. Desi se pregatise singur in orasul sau natal si nu mai jucase un meci oficial din decembrie 2019, ibericul a facut fata nivelului fizic din Liga 1, fara o perioada de acomodare, si a fost poate cel mai constant om al lui Dinamo in ultimele meciuri.

Faptul ca nu s-a accidentat, dupa o pauza atat de lunga de inactivitate, si mai poate evolua in inca cinci meciuri, pana la finalul sezonului, avand sansa de a ajunge in finala Cupei Romaniei, a confirmat ca nu este un "jucator terminat", asa cum fusese caracterizat la sosirea in Romania, si va putea reveni la o forma sportiva decenta.

Impresarul acestuia ar avea un acord verbal pentru prelungirea contractului cu Dinamo, scadent luna viitoare, pentru inca un sezon cu optiune pentru inca un an, urmand sa se semneze actele daca echipa se salveaza de la retrogradare. Fotbalistul se simte bine in Bucuresti si ar fi inceput deja sa inteleaga limba romana, fiind dispus sa stea inca doi ani in Romania, daca Dinamo va juca in Liga 1.

Totusi, conform informatiilor Sport.ro, cei care il reprezinta pe fundas ar mai fi in contact cu un club din MLS, prima liga din SUA, si doua din USL, divizia secunda americana, dar si cu formatii din Segunda Division din Spania, vrand sa ii asigure din timp un contract clientului sau, pentru a nu mai ramane o perioada lunga de timp fara angajament, asa cum s-a intamplat in 2020. El ar fi intrat si pe radarulul unor echipe din Liga 1, dar negocierile cu acestea ar fi fost amanate momentan, pentru a nu lasa loc de intepretari.

Raul Albentosa (32 ani) e cel mai inalt jucator din lotului lui Dinamo, avand 194 cm inaltime. El este cotat acum la 300.000 de euro, dar, in iulie 2016, valora 3.5 milioane de euro. A evoluat, de-a lungul carierei, la Elche (2008-2009, 2009-2010), Caravaca CF (2009), Murcia B (2010-2011), CD San Roque (2011-2012), Recreativo Huelva (2012), Cadiz (2012-2013), Eibar (2013-2014), Derby County (2015), Malaga (2016), Deportivo la Coruna (2016-2018), Gimnastic Tarragona (2018-2019) si TSKA Sofia (2019). Fundasul central a strans 93 de meciuri in La Liga.

