Ionut Nedelcearu, propus unei echipe de traditie din Italia, dupa ce negocierile cu Roma s-au blocat! Unde poate ajunge fundasul nationalei Romaniei

Ionut Nedelcearu (23 de ani) este fundasul lui FC Ufa. Dupa EURO, pentru el a aparut varianta Roma, dar negocierile dintre rusi si italieni s-au blocat.

Ionut Nedelcearu era dat de italieni ca fiind foarte aproape de AS Roma, unde ar fi urmat sa il inlocuiasca pe grecul Manolas, dar mutarea in Serie A nu s-a facut inca. Pentru fundasul de 23 de ani, sperantele unei plecari in Italia inca exista.

Nedelcearu, fundas al primelor doua reprezentative ale Romaniei, a fost propus unei alte echipe italiene! Fostul dinamovist poate calca pe urmele lui Adi Mutu si Ianis Hagi, la Fiorentina. Un impresar italian l-a propus conducerii clubului toscan.

Nedelcearu, propus la Fiorentina

Ionut Nedelcearu a fost propus la Fiorentina de impresarul Dario Canovi, cel care a avut o discutie cu sefii clubului toscan. Acesta spune ca totul tine, insa, de disponibilitatea Fiorentinei de a plati pentru a cumpara fotbalisti.

"Pentru aparare sunt doi jucatori pe care ii recomand: Camara de la Young Boys si Nedelcearu, unul dintre marii protagonisti ai EURO U21, care ar fi excelent in Serie A si ar fi o lovitura pentru formatia viola", a spus Canovi, potrivit presei italiene.

Ionut Nedelcearu a jucat 36 de meciuri pentru FC Ufa, in Rusia, si a marcat un gol. El a fost integralist in echipa Romaniei la EURO U21 si a facut pereche cu Pascanu la meciurile cu Anglia, Croatia si Germania, si Adi Rus la meciul cu Franta.