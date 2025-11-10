VIDEO Ionuț Andrei Radu, lăudat și apreciat și când încasează 4 goluri! Câte mingi a salvat în Celta Vigo - Barcelona

Portarul naționalei are un sezon foarte bun în La Liga și cupele europene.

Atacantul polonez Robert Lewandowski a reuşit un hat-trick pentru FC Barcelona în partida câştigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-2, în faţa formaţiei Celta Vigo, la care portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist, duminică seara, în cadrul etapei a 12-a din Spania.

Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, titularizat pentru prima oară de antrenorul Hansi Flick după accidentarea suferită în urmă cu aproape o lună la naţionala Poloniei, a deschis scorul în urma unui penalty pe care l-a transformat în minutul 10, iar apoi a mai marcat de două ori, în minutele 37 şi 73.

Celălalt gol al catalanilor a fost înscris de Lamine Yamal, în prelungirile primei reprize (45+4). Pentru Celta au marcat Sergio Carreira (11) şi Borja Iglesias (43).

Goluri multe, dar note mari pentru Radu

Deși a primit patru goluri, evoluția lui Ionuț Andrei Radu a fost una apreciată.

Portarul naționalei a scos cinci mingi grele, la primul gol al lui Lewandowski ”a fost foarte aproape să pareze penalty-ul”, iar la un alt șut al polonezului a avut o ”intervenție extraordinară”, după cum a remarcat Marca

Publicația spaniolă i-a acordat două stele, echivalent cu o prestație bună - doar Lewandowski și Rashford au primit trei stele.

La fel, Sofascore l-a notat pe Radu cu 7.3, mult peste media 6.66 a echipei Celta Vigo - doar marcatorii Sergio Carreira și Borja Iglesias au primit note mai mari - 7.8 pentru ambii.

FC Barcelona se apropie de liderul Real Madrid

În urma acestui succes, FC Barcelona a acumulat 28 de puncte şi s-a apropiat la trei lungimi de liderul Real Madrid, care remizat în deplasare, scor 0-0, cu Rayo, Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu

Fundaşul dreapta român a fost integralist, a primit un cartonaş galben (15) şi a reuşit să-l anihileze pe atacantul brazilian Vinicius Junior, adversarul său direct.

Tot duminică, Athletic Bilbao (locul 7) s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în meciul cu "lanterna roşie" Real Oviedo, printr-un gol marcat de Nico Williams, în minutul 25. 

Portarul român Horaţiu Moldovan a fost, ca de obicei, rezervă la oaspeţi.

Rezultatele și marcatorii din etapa 12 din La Liga

Vineri

Elche - Real Sociedad 1-1

Au marcat: Alvaro Rodriguez (57), respectiv Oyarzabal (89 - penalty).

Sâmbătă

Girona - Alaves 1-0

A marcat: Ţîgankov (16).

Sevilla - Osasuna 1-0

A marcat: Ruben Vargas (51 - penalty).

Atletico Madrid - Levante 3-1

Au marcat: De La Fuente (12 - autogol), Griezmann (61, 80), respectiv Manu Sanchez (21).

Espanyol Barcelona - Villarreal 0-2

Au marcat: Gerard Moreno (43), Moleiro (57).

Duminică

Athletic Bilbao - Oviedo 1-0

A marcat: Nico Williams (25).

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0

Mallorca - Getafe 1-0

A marcat: Muriqi (14).

Valencia - Betis Sevilla 1-1

Au marcat: Rioja (82), respectiv Cucho Hernandez (74).

Celta Vigo - FC Barcelona 2-4

Au marcat: Carreira (11), Borja Iglesias (43), respectiv Lewandowski (10 - penalty, 37, 73), Yamal (45+4).

Clasamentul din La Liga

