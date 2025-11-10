Atacantul polonez Robert Lewandowski a reuşit un hat-trick pentru FC Barcelona în partida câştigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-2, în faţa formaţiei Celta Vigo, la care portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist, duminică seara, în cadrul etapei a 12-a din Spania.

Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, titularizat pentru prima oară de antrenorul Hansi Flick după accidentarea suferită în urmă cu aproape o lună la naţionala Poloniei, a deschis scorul în urma unui penalty pe care l-a transformat în minutul 10, iar apoi a mai marcat de două ori, în minutele 37 şi 73.

Celălalt gol al catalanilor a fost înscris de Lamine Yamal, în prelungirile primei reprize (45+4). Pentru Celta au marcat Sergio Carreira (11) şi Borja Iglesias (43).

Goluri multe, dar note mari pentru Radu



Deși a primit patru goluri, evoluția lui Ionuț Andrei Radu a fost una apreciată.

Portarul naționalei a scos cinci mingi grele, la primul gol al lui Lewandowski ”a fost foarte aproape să pareze penalty-ul”, iar la un alt șut al polonezului a avut o ”intervenție extraordinară”, după cum a remarcat Marca.

Publicația spaniolă i-a acordat două stele, echivalent cu o prestație bună - doar Lewandowski și Rashford au primit trei stele.

La fel, Sofascore l-a notat pe Radu cu 7.3, mult peste media 6.66 a echipei Celta Vigo - doar marcatorii Sergio Carreira și Borja Iglesias au primit note mai mari - 7.8 pentru ambii.

