Atacantul polonez Robert Lewandowski a reuşit un hat-trick pentru FC Barcelona în partida câştigată în deplasare de echipa sa, cu scorul de 4-2, în faţa formaţiei Celta Vigo, la care portarul român Ionuţ Andrei Radu a fost integralist, duminică seara, în cadrul etapei a 12-a din Spania.
Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, titularizat pentru prima oară de antrenorul Hansi Flick după accidentarea suferită în urmă cu aproape o lună la naţionala Poloniei, a deschis scorul în urma unui penalty pe care l-a transformat în minutul 10, iar apoi a mai marcat de două ori, în minutele 37 şi 73.
Celălalt gol al catalanilor a fost înscris de Lamine Yamal, în prelungirile primei reprize (45+4). Pentru Celta au marcat Sergio Carreira (11) şi Borja Iglesias (43).
Goluri multe, dar note mari pentru Radu
Deși a primit patru goluri, evoluția lui Ionuț Andrei Radu a fost una apreciată.
Portarul naționalei a scos cinci mingi grele, la primul gol al lui Lewandowski ”a fost foarte aproape să pareze penalty-ul”, iar la un alt șut al polonezului a avut o ”intervenție extraordinară”, după cum a remarcat Marca.
Publicația spaniolă i-a acordat două stele, echivalent cu o prestație bună - doar Lewandowski și Rashford au primit trei stele.
La fel, Sofascore l-a notat pe Radu cu 7.3, mult peste media 6.66 a echipei Celta Vigo - doar marcatorii Sergio Carreira și Borja Iglesias au primit note mai mari - 7.8 pentru ambii.
FC Barcelona se apropie de liderul Real Madrid
În urma acestui succes, FC Barcelona a acumulat 28 de puncte şi s-a apropiat la trei lungimi de liderul Real Madrid, care remizat în deplasare, scor 0-0, cu Rayo, Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu.
Fundaşul dreapta român a fost integralist, a primit un cartonaş galben (15) şi a reuşit să-l anihileze pe atacantul brazilian Vinicius Junior, adversarul său direct.
Tot duminică, Athletic Bilbao (locul 7) s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în meciul cu "lanterna roşie" Real Oviedo, printr-un gol marcat de Nico Williams, în minutul 25.
Portarul român Horaţiu Moldovan a fost, ca de obicei, rezervă la oaspeţi.
Rezultatele și marcatorii din etapa 12 din La Liga
Vineri
Elche - Real Sociedad 1-1
Au marcat: Alvaro Rodriguez (57), respectiv Oyarzabal (89 - penalty).
Sâmbătă
Girona - Alaves 1-0
A marcat: Ţîgankov (16).
Sevilla - Osasuna 1-0
A marcat: Ruben Vargas (51 - penalty).
Atletico Madrid - Levante 3-1
Au marcat: De La Fuente (12 - autogol), Griezmann (61, 80), respectiv Manu Sanchez (21).
Espanyol Barcelona - Villarreal 0-2
Au marcat: Gerard Moreno (43), Moleiro (57).
Duminică
Athletic Bilbao - Oviedo 1-0
A marcat: Nico Williams (25).
Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0
Mallorca - Getafe 1-0
A marcat: Muriqi (14).
Valencia - Betis Sevilla 1-1
Au marcat: Rioja (82), respectiv Cucho Hernandez (74).
Celta Vigo - FC Barcelona 2-4
Au marcat: Carreira (11), Borja Iglesias (43), respectiv Lewandowski (10 - penalty, 37, 73), Yamal (45+4).
Clasamentul din La Liga