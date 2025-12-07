Corvinul, greu de învins - episodul 16! Trupa din Hunedoara, în continuare lider invincibil

Echipele de juniori ale campioanei Dinamo au înregistrat sâmbătă două rezultate diametral opuse.

Dacă puștii de la Under 16 s-au impus cu un scor neobișnuit, 62-17, juniorii Under 18 din Ștefan cel Mare au pierdut cu 34-37.

CS Dinamo București - CT Media București 62 - 17 la Under 16 (etapa 7)



Au înscris pentru Dinamo:

Antonio Poenaru 17 (cât întreaga echipă a celor de la CT Media), Horia Ulici 9, Marius Covasan 7, Matei Dumitrache 6, Filip Ciobanu 6, Luca Agopsa 4, David Petrea 3, Vlad Ostace 3, Luka Marin 2, Alexandru Neofit 1, David Mustaciosu 1, David Geamanu 1, Alexandru Lazăr 1, Noris Ciui 1, Vlad Guresoaia, David Cioboata

Antrenori: Marian Rapciuga, Alexandru Dragomir.

AHC Talentul este Cheia - CS Dinamo București 37 - 34 la Under 18 (etapa 6)



Au marcat pentru Dinamo:

Alexandru Hobinca 10, Alexandru Popescu 9, Randy Opris 4, Andrei Cofaru 3, Alexandru Bucurica 2, Andrei Balu 2, Noris Ciui 1, Matei Craciun 1, David Petrea 1, Vlad Ostace 1, Yannis Badea, Cristian Enculescu, Matei Dumitrache, David Poenaru, Angel Surlan, Alexandru Dosan.

Antrenori: Jordi Giralt, Ștefan Ene, Tudor Nicolae

Info și foto: CS Dinamo Handbal

Revelația campionatului pierde primul meci, Dinamo are de ce să se bucure!



ACS HC Buzău 2012 a suferit prima înfrângere din actuala stagiune internă, după ce a fost învinsă de CS Universitatea Cluj cu 33-31 (16-16), joi, în Sala ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, în etapa a 11-a din Liga Zimbrilor.

Clasamentul din Liga Zimbrilor:

1. Dinamo 14 puncte (9 jocuri) (golaveraj 307-224)

2. HC Buzău 14 p (9 j) (golaveraj 289-278)

3. Potaissa Turda 11 (9)

4. CSM Bucureşti 11 (9)

5. SCM Politehnica Timişoara 11 (9)

...

