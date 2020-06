Investitie de 20 de MILIOANE DE EURO facuta de Cosmin Olaroiu! Proiectul revolutionar pe care l-a pus la cale: "Mi-am dorit tot timpul sa aduc asta si in Romania!"

Cosmin Olaroiu (51 de ani) s-a inspirat din tarile in care a antrenat in ultimii ani si este gata sa faca o investitie uriasa in Romania.

Cosmin Olaroiu a antrenat in ultimii ani in Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Qatar si acum in China. Antrenorul roman a vazut fel si fel de constructii exclusiviste de-a lungul anilor, iar asta l-a determinat sa faca o investitie uriasa in Romania.

Cosmin Olaroiu va investi peste 20 de milioane de euro intr-un proiect de lux din Mamaia, in care va colabora cu arhitectul Daniel Ciocazanu. Antrenorul va construi un complex de locuinte ridicat pe amplasamentul fostului hotel Mamaia, anunta Look Sport.

"Perioada pe care am petrecut-o in afara tarii, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis sa vad foarte multe lucruri.

Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul sa aduc si in Romania. Si sa incep ceva care sa aduca un plus de valoare pietei autohtone. Tot timpul am preferat sa investesc bani multi in Romania", a declarat Cosmin Olaroiu, potrivit sursei citate.

Cosmin Olaroiu: "El este adevaratul patron!" :)

Antrenorul a dezvaluit ca el este doar un purtator de cuvant in aceasta afacere, iar adevaratul patron va fi fiul sau, Dani Olaroiu:

"Afacerile nu sunt ale mele, eu sunt doar un purtator de cuvant. Daca exista un profit, acela va merge la devaratul patron. Din ce castig eu reusesc sa traiesc decent cati ani mai am de trait. E profitul lui, banii merg la el, nu la mine, la fiul meu", a mai spus Cosmin Olaroiu.

Al Hilal (Arabia Saudita), Al Sadd (Qatar), Al Ain, Al Ahli si Shabab Dubai (Emiratele Arabe Unite) si Jiangsu (China) sunt echipele din afara tarii pe care le-a antrenat Cosmin Olaroiu.

De asemenea, Olaroiu a fost si selectionerul Arabiei Saudite in perioada 2014-2015.