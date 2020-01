"Va fi unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Romania!" Cosmin Olaroiu, IMPRESIONAT un tehnician roman. Pe cine a LAUDAT antrenorul

Din articol Laude la adresa lui Dan Petrescu

Cosmin Olaroiu (50 ani) a vorbit despre antrenorii din Romania care l-au impresionat.

Antrenorul lui Jiangsu Suning a vorbit la Telekom Sport despre Mirel Radoi si realizarile acestuia cu echipa nationala de tineret, dar si despre viitorul sau in antrenorat.

"Va deveni unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Romania vreodata. Cum as putea eu sa vorbesc despre Mirel, este exact ca si cum m-ai intreba despre Dani (n.r. fiul lui).

Rezultatele au fost un lucru fantastic. Extraordinare. A trebuit sa stau in fiecare zi, dimineata de la 3 la 5 sa vad meciurile, dupa care la 9 aveam antrenament. M-am bucurat si m-am mandrit cu lucrul asta.

Orice rezultat pozitiv pe care il obtine un sportiv roman reprezinta un motiv de mandrie. Este unu lucru extraordinar pentru noi, ca tara. Trebuie apreciat lucrul asta. De multe ori, munca romanilor este mult mai apreciata in strainatate decat in Romania.

Pentru mine, sa joci o semifinala de Campionat European, a doua zi ma intrebau toti strainii ce a facut Romania, s-a calificat, cum a fost meciul. Avem nevoie de expunere, sa aratam ca si noi putem", a declarat Cosmin Olaroiu la Telekom Sport.

Laude la adresa lui Dan Petrescu

Cosmin Olaroiu a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Dan Petrescu.

"Petrescu e Petrescu. El ia o echipa, isi pune amprenta asupra ei si il vedeti pe Petrescu in echipa aia. Are atat de multe rezultate. Memoria faptului este mult mai puternica decat memoria vorbelor. El are multe realizari care vorbesc despre el, nu e nevoie sa mai spun eu despre Petrescu, ce inseamna pentru fotbalul romanesc si ce a insemnat", a spus Olaroiu la Telekom.

Cosmin Olaroiu este antrenorul echipei Jiangsu Suning din China din luna martie a anului 2018. Echipa lui ocupa locul 5 in campionatul Chinei, la 20 de puncte distanta de liderul, SIPG.