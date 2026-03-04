Achiziționat cu aproape 6 milioane de euro în această iarnă,de la CFR Cluj, Louis Munteanu a devenit cel mai scump fotbalist din istoria lui D.C. United, însă startul de sezon nu este tocmai cel așteptat.

Americanii se întreabă când va începe Louis Munteanu să fie titular la D.C. United

Noul sezon din MLS a debutat în urmă cu două săptămâni, iar Louis Munteanu a început pe banca de rezerve atât contra lui Philadelphia Union (1-0), cât și împotriva lui Austin FC (0-1). Introdus pe parcurs, atacantul a strâns puțin peste jumătate de oră pe teren și nu a reușit să se remarce.

În prefața jocului cu Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, site-ul oficial al MLS se întreabă dacă Louis Munteanu va reuși în sfârșit să pătrundă în primul 11 al lui D.C. United.

Americanii l-au inclus pe Louis Munteanu pe lista jucătorilor de urmărit în confruntarea cu Inter Miami, în timp ce din tabăra cealaltă au fost aleși, printre alții, Lionel Messi și Rodrigo De Paul.

Lipsa mai multor minute pentru Louis Munteanu este o veste îngrijorătoare și pentru Mircea Lucescu. Play-off-ul pentru CM 2026 contra Turciei este programat peste aproape trei săptămâni, pe 26 martie.

Meciul dintre D.C. United și Inter Miami este programat sâmbătă, de la ora 23:30, pe M&T Bank Stadium.