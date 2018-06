Inter Milano e FORTATA sa renunte la Puscas si cere 4 milioane de euro! Care sunt cele 3 echipe din Seria A care il vor pe atacantul nationalei

George Puscas a jucat in ambele partide amicale ale Romaniei, castigate cu Chile si Finlanda.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Din cauza problemelor cu incalcarea Fair Play-ului Financiar, cei de la Inter Milano sunt fortati sa renunte la George Puscas si cer 4 milioane de euro in schimbul atacantului roman de 21 de ani, anunta Sky Italia. Primul club care si-a manifestat interesul pentru Puscas este Chievo Verona.

De asemenea, Puscas este dorit si de Bologna si Cagliari, insa Chievo are prima sansa in acest moment. Puscas a fost imprumutat in stagiunea precedenta la Benevento si Novara. El a reusit 9 goluri in 19 partide pentru cei de la Novara.

Puscas, cumparat in 2013 de Inter Milano cu 500.000 de euro, a intrat in ultima jumatate de ora in partidele nationalei cu Chile si Finlanda.