Soc pentru Ronaldo! FISC-ul spaniol i-a respins oferta: "Platesti suma integrala sau cerem PUSCARIE". Cati bani trebuie sa achite

FISC-ul spaniol a respins oferta lui Cristiano Ronaldo, care s-a declarat dispus sa plateasca 14 milioane de euro pentru inchiderea dosarului de frauda.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Cristiano Ronaldo are probleme in Spania. FISC-ul spaniol i-a respins oferta. Portughezul s-a declarat, prin intermediul avocatilor sai, dispus sa plateasca 14 milioane de euro pentru a inchide dosarul in care este cercetat pentru frauda fiscala.

Cotidianul AS noteaza ca procurorii i-au transmis ca va trebui sa achite suma integrala, care contine si penalizarile, de pana la 28 de milioane de euro! Altfel, acestia vor continua demersurile in instanta si vor cere inchisoare pentru fotbalistul portughez.

Cristiano Ronaldo spera sa scape de problemele cu legea inaintea Campionatului Mondial.

Pe de alta parte, scrie AS, pedeapsa in cazul in care Ronaldo nu isi va plati darile catre statul spaniol, poate fi de pana la 8 ani de inchisoare!

Jurnalistii spanioli spun ca reactia lui Ronaldo de la finalul meciului cu Liverpool, cand acesta a anuntat ca ar putea pleca, are legatura si cu dosarul de frauda. Cristiano simte o presiune uriasa si va pleca din Spania daca nu va reusi sa ii convinga pe procurori sa renunte la instrumentarea dosarului. El considera ca Real Madrid ar fi trebuit sa il apere mai mult in acest scandal.