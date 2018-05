Puscas, surpriza lui Contra pentru meciurile cu Chile si Finlanda! Atacantul trage tare pentru a fi pastrat in lotul lui Inter si viseaza la EURO 2020

Puscas vine din liga a treia din Italia si e surpriza lui Contra pentru meciurile cu Chile si Finlanda! Viseaza sa impuste portile adversarilor la EURO 2020. Modelul lui e Torres!

Pe Puscas nu l-a surprins convocarea la nationala! Vrea sa debuteze cu gol! El a visat cum ii va face fericiti pe romani la EURO 2020.

"De ce nu?! Chiar imi doresc sa intru pe teren si sa marchez", spune el.

Puscas e jucatorul Interului, dar a fost imprumutat la o echipa care a picat in liga a treia! Vrea ca in acest an sa se schimbe in acelasi vestiar cu Icardi.



Reporter: "Cand erai mic si jucai fotbal in fata blocului aveai tricou cu cine pe spate?"

George Puscas: "Cu Fernando Torres. Imi placea atat de mult de Torres incat am luat un marker si pe usa si peretii de langa usa si am scris numele lui"

De 4 ani in Italia, Puscas e topit dupa mancarea italieneasca! Dar nu-i place sa o si prepare.



"Nu prea m-am complicat niciodata cu gatitul, nu mi-a placut niciodata sa fac asta", a mai spus el.