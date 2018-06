Cea mai PERICULOASA Cupa Mondiala! Imagini de senzatie de la MONDIALUL PUSCARIASILOR! Cine a castigat

In inchisorile din Peru a avut loc cel mai periculos Campionat Mondial de fotbal din lume.

La finalul lunii mai, a avut loc cel mai periculos turneu de fotbal din lume, prima editie a asa-numitului Campionatul Mondial de fotbal intre penitenciare, organizat de Institutul National Penitenciar din Peru (INPE).

La acest turneu de fotbal au participat 17 echipe formate din femei si barbati de la tot atatea penitenciare peruane. Jucatorii au stat intre meciuri in inchisoare, au calatorit cu autobuze securizate si au fost escortati permanent de gardieni, iar atunci cand nu se aflau pe teren au fost nevoiti sa poarte catuse la maini si la picioare. Fiecarei echipe i s-a alocat denumirea unei echipe nationale calificate la competitia din Rusia, asa ca au jucat in echipamentele acestora si au ascultat imnurile nationale aferente inaintea fiecarei partide. In tribune au putut lua loc doar rudele jucatorilor, care au fost pazite la fiecare meci de 200 de gardieni inarmati cu mitraliere si aparati de veste antiglont.

Finala, jucata pe Stadionul Monumental din Lima, cu o capacitate de 60.000 de locuri, a fost castigata, dupa lovituri de departajare, de catre prizionierii de la San Juan de Lurigancho, care jucau sub titulatura "Peru", in dauna celor de la inchisoarea Chimbote, care jucau pentru "Rusia". Competitia a fost organizata in incercarea de a stimula reabilitarea detinutilor in inchisorile supraaglomerate din intreaga tara, dar si pentru a sarbatori prima calificare a reprezentativei statului Peru la o noua editie a Cupei Mondiale, dupa o pauza de 36 de ani. In Peru exista 69 de inchisori, construite sa gazduiasca maximum un sfert dintre cei aproape 190.000 de detinuti ai tarii aflati acum dupa gratii. Meciurile din grupe au avut loc in doar 4 dintre acestea - Ancon, Chimbote, Ica si Lima, in timp ce semifinalele s-au jucat la Lurigancho, construita sa gazduiasca 3.500 de detinuti, dar in care sunt inchisi 9.700.