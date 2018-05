Stoian si Puscas, chemati la nationala! ALIBEC, OUT din lot! AICI echipa Romaniei pentru Chile si Finlanda

Selectionerul Cosmin Contra i-a anuntat pe cei 28 de jucatori pe care conteaza pentru testele cu Chile si Finlanda, de pe 31 mai, respectiv 5 iunie.

Surprizele sunt George Puscas si Adrian Stoian. Raman solutii pentru selectioner Chipciu si Chiriches, ambii fara minute la echipele de club, dar si Gicu Grozav, in ciuda evolutiilor modeste din 2018 la Bursaspor. Stelistii domina lotul din punct de vedere numeric. Sunt 6 jucatori, inclusiv Nedelcu, folosit putin in ultimul timp de Nicolae Dica. CFR are 3 oameni, la fel si Craiova.

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 49/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj, 2/0), Romario Benzar (FCSB, 11/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 25/0), Vlad Chiriches (Napoli, 53/0), Ionut Nedelcearu (UFA, 1/0), Mihai Balasa (FCSB, 2/0), Alin Tosca (Benevento, 11/0), Nicusor Bancu (CS U Craiova, 2/0)

Mijlocasi: Mihai Pintilii (FCSB, 42/1), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul, 1/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 2/0), Dragos Nedelcu (FCSB, 1/0), Constantin Budescu (FCSB, 9/4), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 21/7), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 5/1), Dennis Man (FCSB, 1/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 34/4), Alexandru Mitrita (CS U Craiova, 2/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 14/1), Adrian Stoian (Crotone, 1/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 25/5)

Atacanti: George Tucudean (CFR Cluj, 4/1), George Puscas (Novara, 0/0), Alexandru Baluta (CS U Craiova, 4/1)