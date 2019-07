Inter a dezvaluit care e situatia lui George Puscas! Atacantul roman se pregateste de 3 meciuri URIASE intr-o saptamana

Puscas nu a plecat alaturi de restul lotului lui Inter catre Singapore.

Atacantul Romaniei, George Puscas, are o sansa uriasa in aceasta vara. Dupa un turneu final la tineret in care a impresionat, Puscas a fost readus de Inter, cea care planuia sa-l trimita din nou sub forma de imprumut. Insa situatia din atacul echipei lui Antonio Conte l-a facut pe acesta sa decida sa-i dea o sansa lui Puscas!

Lautaro Martinez este in continuare in vacanta dupa Copa America, transferurile lui Lukaku si Dzeko sunt departe de a fi finalizate iar Mauro Icardi a fost lasat sa se antreneze pe cont propriu! Astfel, Puscas a decis sa-si incheie vacanta cu o saptamana mai devreme pentru a se intoarce la Inter!

Din pacate, Puscas nu a plecat alaturi de restul echipei pentru cantonamentul din Singapore si China deoarece viza nu a ajuns la timp, urmand sa ajunga ulterior. Puscas are marea sansa de a se impune la Inter in primele 3 partide amicale de lux! In doar o saptamana, Inter joaca impotriva celor de la Manchester United, Juventus si PSG iar Puscas are sanse mari sa fie titular!