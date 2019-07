Oferte din Italia si Spania pentru George Puscas! Unde poate ajunge golgheterul Romaniei la EURO U21

George Puscas se dueleaza cu Ianis Hagi in privinta ofertelor primite.

Cei doi tineri jucatori au impresionat la EURO U21 acolo unde au ajuns in semifinale cu nationala Romaniei, iar acum culeg roadele. Ofertele au inceput sa curga pentru jucatorii lui Mirel Radoi.

George Puscas are in acest moment doua oferte concrete din Italia si Spania. Potrivit tuttosport.com, Torino insista pentru transferul tanarului atacant. Presa spaniola noteaza ca Puscas are oferta si din Spania, de la Las Palmas, dar este greu de crezut ca atacantul nationalei va accepta sa mearga in liga a doua spaniola.

Palermo va fi retrogradata in liga a patra italiana si nu isi va mai putea permite sa isi pastreze jucatorii de valoare. In cazul in care Puscas nu va ajunge la un acord cu unul dintre cluburile care si-au manifestat interesul pentru el se va intoarce la Inter Milano care va hotari unde il va imprumuta.