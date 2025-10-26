Aris Salonic a obținut astăzi un punct în deplasarea de la Levadiakos, scor 1-1 în Superliga Greciei, într-un meci în care internaționalul român Olimpiu Moruțan a fost din nou uitat pe banca de rezerve.

La fel se întâmplase și runda precedentă, în egalul de acasă cu Panathinaikos, tot 1-1.

Anterior celor două etape din Grecia, Moruțan se remarcase la echipa națională în amicalul câștigat cu Moldova, 2-1, în care a oferit ambele pase de gol, rămânând însă pe bancă în victoria 1-0 cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

