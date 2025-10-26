VIDEO Impecabil la națională, tricolorul este uitat meci după meci pe bancă la echipa de club!

Alexandru Hațieganu
Olimpiu Moruțan nu a jucat nici în ultima etapă.

Aris SalonicLevadiakosPanathinaikosOlimpiu MorutanEchipa Nationala
Aris Salonic a obținut astăzi un punct în deplasarea de la Levadiakos, scor 1-1 în Superliga Greciei, într-un meci în care internaționalul român Olimpiu Moruțan a fost din nou uitat pe banca de rezerve.

La fel se întâmplase și runda precedentă, în egalul de acasă cu Panathinaikos, tot 1-1.

Anterior celor două etape din Grecia, Moruțan se remarcase la echipa națională în amicalul câștigat cu Moldova, 2-1, în care a oferit ambele pase de gol, rămânând însă pe bancă în victoria 1-0 cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Olimpiu Moruțan prinsese curaj după dublul assist cu Moldova

România a câștigat cu 2-1 amicalul cu Republica Moldova, disputat joi, 9 octombrie, pe Arena Națională. 

Olimpiu Moruțan a fost omul meciului. Mijlocașul lui Aris Salonic a oferit două pase decisive în prima repriză: una pentru Louis Munteanu, care a deschis scorul în minutul 12, și cealaltă pentru Ianis Hagi, autorul golului victoriei din minutul 44. 

Moldova a egalat temporar în minutul 38, după un autogol al portarului Ionuț Radu.

„Am făcut un joc foarte bun în seara aceasta și ne pregătim pentru Austria, meci în care vrem să câștigăm.

Trebuie să ne motivăm, să muncim pentru echipă și dacă o să fim 100% împreună, o să facem un meci bun și un rezultat mare”, spunea atunci Moruțan la flash-interviu.

