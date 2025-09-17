PAOK Salonic a fost învinsă categoric, scor 1-4, pe terenul lui Levadiakos. Deși în campionat formația din Salonic are un start perfect, cu trei victorii din tot atâtea meciuri, în Cupa Greciei lucrurile au mers prost, iar calificarea în fazele superioare este acum mult mai dificilă.

PAOK, zbrobită în Cupa Greciei

Meciul a început cu un gol norocos pentru gazde. Kedziora și-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 12. PAOK a egalat însă rapid, printr-un penalty transformat de Chalov, sperând la o revenire.

Levadiakos a preluat din nou conducerea înainte de pauză, prin golul lui Vichos, iar în partea secundă Pedrozo și Manthatis au stabilit scorul final, 4-1.

Deși înfrângerea e dureroasă, PAOK nu este eliminată din competiție. Începând cu acest sezon, Cupa Greciei are un format nou, cu o fază a ligii care reunește 20 de echipe. Fiecare formație va disputa câte patru meciuri, iar primele patru clasate vor merge direct în sferturi, în timp ce locurile 5-12 se vor califica în play-off. Așadar, gruparea lui Răzvan Lucescu mai are șanse să își revină și să continue parcursul în competiție.

