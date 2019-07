Imagini uluitoare la antrenamentul lui Sumudica! Turcii au sacrificat o oaie pe teren si s-au rugat sa bata granzii in noul sezon!

Marius Sumudica a luat parte la un ritual incredibil la ultimul antrenament al lui Gaziantep.

Marius Sumudica a ajuns in aceasta vara la Gaziantep Gazisehir, formatie nou promovata in prima liga a Turciei. El si-a impus singur un obiectiv dificil: clasarea in primele 10 echipe. "Daca nu reusesc, plec eu singur", a spus el la prezentare.

Turcii au sacrificat o oaie pe teren, pentru noroc"



Inaintea noului sezon, echipa lui Sumudica apeleaza la rugaciuni si sacrificii pentru a avea succes in meciurile cu Galatasaray, Besiktas si Fenerbahce.

La ultimul antrenament, turcii au sacrificat o oaie pe teren. Jucatorii, dar si Sumudica impreuna cu stafful sau, au luat parte la ritual.