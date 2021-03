Primele declaratii ale lui Razvan Lucescu dupa despartirea de Al Hilal. Ce spune de ofertele de milioane pe care le-a primit

Razvan Lucescu s-a despartit de Al Hilal la jumatatea lunii februarie dupa o serie mai slaba in campionat.

Faptul ca antrenorul roman le-a adus Campionatul Arabiei Saudite si Liga Campionilor Asiei nu a contat foarte mult pentru seicii de la Al Hilal care au renuntat la el, desi se afla pe locul secund in campionat, nu departe de liderul Al Shabab.

Razvan Lucescu a vorbit pentru prima data dupa despartirea de clubul saudit. Antrenorul de 52 de ani nu a dat detalii despre viitorul sau, desi in ultimele zile au aparut zvonuri conform carora ar fi in vederile turcilor de la Fenerbahce.

Fostul selectioner a spus ca se afla in vacanta momentan si ca se va decide ulterior unde isi va continua cariera.

"Momentan sunt in vacanta, in Maldive, cu familia. Aveam nevoie de o perioada in care sa fiu linistit. Vom vedea pe viitor ce va fi, ce urmeaza pentru mine. Acum nu pot sa va spun nimic pentru ca nu ma gandesc la asta. Nu stiu unde voi antrena in viitor. Deocamdata sunt in vacanta. Asta e cel mai important", a spus Razvan Lucescu pentru playsport.ro.